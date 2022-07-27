В Рубіжному окупанти вперше за три місяці почали упорядковувати стихійні поховання цивільних, - Гайдай

В окупованому місті, за офіційними даними, вже понад 400 загиблих містян за період активних боїв. Більшість з них похована біля будинків.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у Рубіжному росіяни вперше за три місяці почали упорядковувати стихійні поховання загиблих цивільних, вилучили рештки 10 жителів міста.

"Сотні містян залишаються похованими поблизу власних домівок. Тільки офіційно встановлених жертв російського вторгнення наразі понад 400 осіб. Це ті, хто загинув внаслідок обстрілів. А були ще ті, в яких від вибуху поблизу просто зупинялося серце, або через постійні обстріли до людини не могла прорватися карета швидкої", - наголосив Гайдай.

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За словами Гайдая, Рубіжне знаходиться в окупації більше двох місяців, а його центральна та північна частини захоплені росіянами майже чотири місяці. Однак окупаційна влада не може навести лад: комунікації відсутні, сміття не вивозиться, понівечені авто з доріг не прибрали. У кожному кварталі двори багатоповерхівок перетворилися на стихійні звалища.

Також він додав, що в окупованому Сєвєродонецьку на облаштованому навесні поблизу Лісової Дачі кладовищі близько 600 могил загиблих містян під час обстрілів та боїв в місті. У Лисичанську людей ховали працівники Нацполіції, облаштовано близько 200 могил загиблих та померлих.

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