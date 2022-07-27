"Удари були філігранні", - ОК "Південь" підтвердило удар по Антонівському мосту в Херсоні
Про це начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
Вона наголосила, що українські сили тримають під контролем стратегічно важливі логістичні та транспортні шляхи, які мають критичне значення для окупантів.
Гуменюк зазначила, що ЗСУ не руйнують інфраструктуру, а руйнують плани ворога.
"Робота нашої артилерії - настільки делікатна та ювелірна, що вона більше спрямована на деморалізацію війська", - сказала вона.
На запитання, чи були завдані удари по Антонівському мосту, Гуменюк відповіла: "Удари були, але вони були філігранні".
Нагадаємо, ввечері 26 липня очевидці повідомляли, що біля Антонівського мосту через Дніпро чути вибухи. Вранці представники окупаційної адміністрації повідомили, що рух мостом перекрито.