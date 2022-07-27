6 людей поранено під час обстрілу Індустріального району Харкова, - мер Терехов

Під час обстрілу Індустріального району Харкова поранено шестеро людей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо обстрілу Індустріального району. Все-таки є поранені, шестеро людей. Усіми зараз займаються наші лікарі. Був ще ранковий приліт до Новобаварського району. Там, на щастя, без постраждалих та без пожежі. Але вибиті вікна у житловому будинку", - інформує очільник міста.

Раніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти зранку 27 липня завдали ударів по Індустріальному та Новобаварському районах Харкова.

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