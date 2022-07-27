Вторгнення РФ - це війна за територіальні завоювання, - Держдеп

Офіційні особи Росії виступають із суперечливими заявами, таким чином викриваючи власну брехню та дезінформацію. Вони дають зрозуміти, що справжня мета РФ - захоплення українських територій.

Про це заявив на брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Представник Держдепу нагадав, що до 24 лютого 2022 року світ постійно чув брехню від різних кремлівських чиновників про якусь ймовірну загрозу з боку України, з боку НАТО, з боку Сполучених Штатів.

"І з того часу, а особливо в останні дні, росіяни не гірше за інших роблять свою роботу з розвінчання власної дезінформації та власної брехні. Зверніть увагу на те, що вчора сказав Сергій Лавров ... він назвав президента Зеленського та його уряд у Києві "неприйнятним режимом", – сказав Прайс і нагадав, що минулого тижня Лавров заявив, що "географічні цілі" Росії виходять далеко за межі Донбасу та включають Херсон, Запоріжжя та інші суверенні області України.

Читайте: Росія "допоможе" Україні позбутися "антинародного та антиісторичного режиму" Зеленського, - Лавров

Як зазначив спікер Держдепу, із подібними самовикривальними заявами виступав і російський диктатор Володимир Путін.

"Путін порівнював себе з Петром Великим, зазначав, що коли Петро пішов війною на Швецію, він просто хотів взяти повернути те, що, на думку Петра, належало Росії. Далі президент Путін зазначив, що Росія знову намагається забрати те, що належить їм. Таким чином, високопоставлені російські офіційні особи неодноразово спростовували майже все, що ми чули від них до вторгнення. При цьому вони ясно дали зрозуміти, що це не оборонна операція", - сказав Прайс.

Також читайте: Цілі Путіна в Україні зазнали невдачі, Росія буде тільки ще більше ізольована і принижена, - Конгрес США

Він наголосив, що повномасштабне вторгнення Росії до України - це те, чим завжди здавалося, а саме війна за територіальні завоювання.