ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, коли окупанти переправляли накопичену техніку, - Хлань

ЗСУ вдарили по Антонівському мосту у Херсоні саме в той момент, коли окупанти переправляли по ньому велику колону накопиченої техніки.

Про це повідомив у фейсбуці радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина і вся Україна чекали цей ранок. Адже всі ми хотіли дізнатись, наскільки серйозно ЗСУ пошкодили Антонівський міст у Херсоні. І інформація більш, ніж втішна - проїзд по ньому неможливий, а вдарили, за словами очевидців, як раз тоді, коли орки переправляли накопичену техніку. Чекаємо офіційні підрахунки російських втрат", - зазначив він.

"Окупанти накопичували техніку, проводили косметичний ремонт мосту і хотіли цієї ночі переправити велику колону військової техніки на правий берег для посилення лінії фронту. Але, як ми бачили, наші збройні сили завдали нищівного удару. Він був настільки потужним, що його чув майже увесь Херсон", - додав Хлань.

Нагадаємо, ввечері 26 липня очевидці повідомляли, що біля Антонівського мосту через Дніпро чути вибухи. Вранці представники окупаційної адміністрації повідомили, що рух мостом перекрито.

В оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що українські сили завдали ударів по Антонівському мосту в захопленому Херсоні.

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