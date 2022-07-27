Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 40 070 осіб, 222 літаки, 190 гелікоптерів, 1738 танків та 3971 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 27 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 40 070 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ. Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно становлять: особового складу - близько 40 070 (+200) осіб ліквідовано, танків - 1738 (+1) од, бойових броньованих машин - 3971 (+12) од, артилерійських систем - 883 (+3) од, РСЗВ - 258 (+0) од, засоби ППО - 117 (+0) од, літаків - 222 (+0) од, гелікоптерів - 190 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4), крилаті ракети - 174 (+0), кораблі /катери - 15 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12) од, спеціальна техніка - 75 (+0). Читайте також: ЗСУ ліквідували близько 100 окупантів влучанням у готель у місті Хрустальний (колишній Красний Луч), - СтратКом. ФОТО "Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська