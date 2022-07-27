РФ та Іран підписали угоду про ремонт російських літаків та постачання комплектуючих

Іран підписав з Росією угоду, яка передбачає постачання деталей та обладнання для російських літаків, а також ремонт та технічне обслуговування бортів.

Про це, за повідомленням агентства Mehr, заявив представник цивільної авіації Ірану Міракбара Разаві, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Настоящее время".

Також було підписано меморандум про взаєморозуміння, в рамках якого кількість пасажирських авіарейсів між країнами буде збільшена до 35 на тиждень, повідомляє агентство.

Угода була підписана під час візиту до Ірану заступника міністра транспорту Росії, який зустрівся з керівником Управління цивільної авіації Ірану Мохаммадом Мохаммаді-Бахшем.

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Після вторгнення РФ в Україну Євросоюз закрив небо для російських літаків, а також заборонив постачання запчастин для них, техобслуговування, підтримку та страхування та зобов'язав лізингові фірми домогтися повернення літаків, зданих в оренду російським перевізникам.

На початку березня найбільший американський виробник авіаційної техніки Boeing припинив технічне обслуговування та підтримку російських авіакомпаній та постачання ним запчастин, такі ж заходи вжив європейський виробник Airbus. Наприкінці травня Bloomberg повідомляв, що запасів запчастин у авіакомпаній із Росії вистачить на три місяці.

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У середині липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів CNN, що уряд Ірану готується "у прискорені терміни надати Росії до кількох сотень безпілотників" для використання в Україні. Представники Росії та Ірану це заперечують.