Зеленський та Єрмак непомітно для себе перетворилися на агентів проросійського впливу, а Путін це використав для підготовки вторгнення, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський та глава ОП Андрій Єрмак, замість того, щоб побудувати чітку стратегію, намагалися "петляти" між різними ризиками і загрозами, які до них доносилися.

Про це в інтерв'ю "НВ" заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, слова влади про "нові обличчя" були політичною оманою.

"Справа Олега Кулініча, полковника СБУ, якого Зеленський призначив начальником Головного управління СБУ по Криму. Вона яскраво показує, що в керівництві держави свідомо призначалися проросійські керівники на ці найвищі посади. ... Олег Кулініч звільнився з СБУ у 2005 році. За 15 років до призначення, ніяким "новим" він не був і ніякого особливого досвіду не мав. В нього дуже цікава кар'єра. З ким же він мав зв'язки? Він був призначений Андрієм Деркачем (нардеп, якого уряд США офіційно визнав агентом Кремля. - Ред.). Деркач був призначений главою "Енергоатома", і після того він собі взяв керівником Кулініча. Після того Кулініч працював в Держкомземі - одній з найбільш корупційних структур в нашій країні. Весь цей час, 15 років. Після того, в 2020 Деркача США оголошують російьким агентом, а президент Зеленський призначає друга цього російського агента - начальником головного управління СБУ в Криму", - розповів журналіст.

Бутусов зазначив, що Зеленський та Єрмак, замість того, щоб побудувати чітку стратегію, намагалися "петляти" між різними ризиками і загрозами, які до них доносилися.

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"І вони намагалися умиротворити стосунки з Росією і тому давали проросійським агентам різні впливові посади. От каже Путін: "Ви проти нас ведете розвідувальну діяльність". Ось вам, Демченко, керуватиме всією розвідкою. Всі операції проти Росії були провалені. Загинули наші агенти, багато людей зараз сидять у тюрьмах ФСБ. Є проблеми з Кримом? Ось вам Кулініч, буде призначений на Крим. Вони (Єрмак та Зеленський. - Ред.) непомітно для себе перетворилися в агентів російського впливу, яких Путін використовував не для того, щоб помиритися з Україною, а для того, щоб планомірно підготувати велике вторгнення. Це, нажаль, спрацювало", - наголосив головний редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов також нагадав, що затримано було не тільки Кулініча за державну зраду.

"За держзраду по Криму також позбавлений звання генерала начальник управління СБУ в Херсонській області, бригадний генерал Криворучко. Генерала йому теж Зеленський присвоїв. Помічник Криворучка заарештований за держзраду, за здачу РФ наших позицій. Це непоодинокі випадки. ... Чи може це бути випадковим зв'язком? Я думаю, що ні", - підсумував він.

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