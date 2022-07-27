Кулеба - країнам Заходу: Не намагайтеся перекричати російські державні ЗМІ, просто закрийте їх
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Заходу не намагатися перекричати державні ЗМІ РФ, а просто закрити їх.
Про це Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Це державна пропаганда, єдина мета якої - викривити реальність, зруйнувати демократію та знищити свободу слова. Не намагайтеся їх перекричати, просто закрийте їх", - зазначив український міністр.