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Кулеба - країнам Заходу: Не намагайтеся перекричати російські державні ЗМІ, просто закрийте їх

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пропаганда,фейк
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Заходу не намагатися перекричати державні ЗМІ РФ, а просто закрити їх.

Про це Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Це державна пропаганда, єдина мета якої - викривити реальність, зруйнувати демократію та знищити свободу слова. Не намагайтеся їх перекричати, просто закрийте їх", - зазначив український міністр.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Viktor Orenich 534fb24a
    Кулеба, г+г подивись. Може теж час прикрити?
  • Sashko Pavliuk
    Ляя, цей киздець киздецьовий. Це ті, що носилися з рашкованськими пропагандистами до останнього часу, які тільки зараз ТРОХИ НІБИ прикрили рота рашкованським пропагандистав вирішили рєзко давать поради.
    Це ті, хто знов тиче під носа людям огидні іпліща Наташі Влагаліщенко, Назарова, Васьки Голованова, Міхи Чаплигістого.
  • Yakov Yakov
    куліба, не тобі, ссучєному чючєлу квартальному, вчити захід. краще не пзди , а вижени зрадників, аферистів і двбойобів дєрьмака, татарова, агрохламідію, пібздоляка, абдрістовічя, шмигаля, мілованова.
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