Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді призначити Костіна Генпрокурором, - Бакумов
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Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді призначити Андрія Костіна Андрія на посаду Генерального прокурора.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм голови підкомітету з питань кримінального законодавства, воєнних злочинів та кримінологічної діяльності, члена комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Бакумова
Як зазначається, голосування відбулося на засіданні Комітету з питань правоохоронної діяльності.
"Комітет рекомендував Верховній Раді надати згоду на призначення Костіна Андрія Євгеновича на посаду Генерального прокурора.
За - 17
Проти - 0
Утримались - 1", - ідеться в повідомленні.