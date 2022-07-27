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Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді призначити Костіна Генпрокурором, - Бакумов

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Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді призначити Андрія Костіна Андрія на посаду Генерального прокурора.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм голови підкомітету з питань кримінального законодавства, воєнних злочинів та кримінологічної діяльності, члена комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Бакумова

Як зазначається, голосування відбулося на засіданні Комітету з питань правоохоронної діяльності.

"Комітет рекомендував Верховній Раді надати згоду на призначення Костіна Андрія Євгеновича на посаду Генерального прокурора.
За - 17
Проти - 0 
Утримались - 1", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пропонує Раді призначити нардепа Костіна генпрокурором, - проєкт постанови

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Lanigram
  • Володимир Паробій
    Не порахуйте мене як українського буржуазного націоналіста, але коли у нас хоч якісь найвищі посадові особи з'являться з українськими прізвищами?
    Чи кремль-москва далі керує всіма нашими призначеннями?
  • Остап Покотило
    Андрей Костин. Знакомимся

    Есть семейный бизнес, представленный адвокатской компанией, которой управляет супруга нардепа Ольга Олеговна.

    Жена - Костина Ольга Олеговна. Возглавляет семейную адвокатскую компанию "Право".

    Дочь - Элиза. Сын - Михаил.

    Дочь - Анастасия. https://posipaky.info/search?is_exact=&q=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Помощник-консультант на платной основе депутата Верховной Рады (ВР) IX созыва https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21050 Андрея Задорожного (фракция "Слуга народа", № 119 по списку партии, член комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования)

    В свою очередь, сын Задорожного, Иван - работает помощником-консультантом на платной основе у Андрея Костина
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