Українські сапери проходитимуть навчання в Женеві

Женевський міжнародний центр гуманітарного розмінування (GICHD) згоден прийняти на навчання саперів з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SWI Swissinfo.

У рамках програми НАТО "Партнерство заради миру" (ПЗМ) швейцарська армія та Женевський міжнародний центр гуманітарного розмінування (GICHD) регулярно проводять навчальні курси на міжнародному рівні.

Читайте також: Усі населені пункти Київщини обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів, - голова ОВА Кулеба. ВIДЕО

Представники Швейцарського міністерства оборони запросили українських фахівців на навчальні курси. Кілька українців пройдуть навчання найближчими тижнями. Витрати на проїзд та проживання учасників відшкодовує швейцарська сторона.

"Щоб знешкодити всі міни, які залишилися, знадобляться роки, що помітно ускладнює зусилля з повоєнного відновлення країни і робить небезпечним повернення людей до їхнього колишнього повсякденного життя", - говорять представники міжнародного центру.

Також читайте: За приблизними підрахунками, для розмінування України знадобиться 10 років, - ДСНС

Наразі, за оцінками різних експертів, значно збільшилася площа територій в Україні, де знаходять протипіхотні, протитанкові міни, нерозірвані касетні боєприпаси, гранати, уламки снарядів, ракет тощо. Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу для цивільного населення.