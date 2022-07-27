Новий лист Спартц Байдену: генпрокурор від Єрмака може саботувати роботу САП, Корбана позбавили громадянства без процедури
Текст листа опублікований на сайті Спартц, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Відсутність призначення очільника САП, занепокоєння, висловлені нашими військовими та оборонними підрядниками, а також деякими союзниками по НАТО, викликають занепокоєння щодо національної безпеки та вимагають належної уваги з боку адміністрації Байдена", - пише Спартц.
Вона заявила, що "дуже розчарована відсутністю чіткої стратегії та рішучих дій" від адміністрації Байдена щодо України. Конгресвумен розкритикувала затримку призначення очільника САП, а також згадала про звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.
"Під останнім тиском Київ нарешті дійшов до призначення Олександра Клименка очільником САП, призначення якого майже два роки гальмував Олег Татаров, призначенець Єрмака. Хоча, цей процес ще не завершено і він потребує додаткових заходів з боку генпрокурора. Київ також нещодавно звільнив Ірину Венедіктову з посади генпрокурора. Схоже, Єрмак може спробувати призначити генерального прокурора через парламентську більшість Зеленського, що фактично могло б саботувати роботу Клименка", - написала конгресвумен.
Крім того, конгресвумен заявила, що "прикладом зловживання владою є нещодавнє видання таємних наказів про скасування українського громадянства без належної процедури".
"Минулого тижня Геннадія Корбана, голову міського штабу територіальної оборони Дніпра, з яким я мала коротку зустріч у Дніпрі, таємним наказом позбавили громадянства та заборонили в’їзд в Україну", - заявила конгресвумен.
Також, за словами Спартц, одна з проблем була порушена ліцензованим оборонним підрядником США, який висловив важливу стурбованість заступником міністра оборони України, призначеним Єрмаком у квітні, Денисом Шараповим.
"Пан Шарапов - бізнес-партнер Андрія Єрмака, Борис Єрмак (батько Андрія Єрмака, який звільнився з ФСБ Росії) та громадянин Росії Рахамім Емануїлов, який раніше мав зв’язки з Іраном і Афганістаном, а також поточні зв’язки з Владіміром Путіним", - йдеться у листі Спартц.