Через нестачу охочих співпрацювати окупанти не можуть налагодити роботу банків у Херсоні, - ССО
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Три банківські відділення, відкриті окупаційною владою у Херсоні, не працюють повноцінно через нестачу працівників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Сил спеціальних операцій "Спротив".
На "Промсвязьбанк" покладена функція економічної окупації регіону, через нього відбувається перехід у "рублеву зону".
"Також банк відповідає за збір особистих даних населення для підготовки так званого "референдуму" й паспортизації. Та повноцінно всі відділення не можуть працювати, адже охочих там працювати немає. Схоже, й тут росіянам доведеться діяти так само як з вчителями й лікарями, - звозити з Росії банківських робітників", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дефіцит робочої сили на окупованих територіях через небажання місцевих жителів співпрацювати змусив росіян визнати українські свідоцтва про кваліфікацію та робочі книжки.