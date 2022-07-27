Новини

Ситуація на Миколаївщині контрольована, ЗСУ готуються до контрнаступу, - Кім

6 07233
війна,зсу,воїн,захисник,піхота
Українські військові готуються до контрнаступу у Миколаївській області. Проте окупанти для стримування продовжують бити по цивільних об'єктах.

Про це сьогодні на брифінгу зазначив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ситуація в області контрольована, ЗСУ готуються до контрнаступу та доволі ефективно проводять вогневе ураження. Це всі ми бачимо по влучаннях по Антонівському мосту", - зазначив він.

За словами Кіма, окупанти минулої доби завдали 21 ракетний удар та 28 артилерійських обстрілів у Миколаївській області. Внаслідок цього двоє людей постраждали.

Російські снаряди влучили у об’єкти інфраструктури, автомобільні підприємства, знищили частину електропостачання. Проте Кім заявив, що до кінця дня світло відновлять.

Читайте також: За добу війська РФ майже пів сотні разів вдарили по Миколаївщині, - Кім

Також він додав, що у Миколаїв повернувся генерал-майор Дмитро Марченко. Він буде курувати роботу партизанів.

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Alex Alex 3b1a281f
    ЗСУ готуються до контрнаступу.....а арахамії з єрмаками знають про ЦЕ?!
  • Дмитрий Гайдарченко
    Кстати генерала Марченко вернули в Николаев, не просто так походу.
  • Дмитрий Гайдарченко
    Ты посмотри какой эксперт в чате, набери Генштаб, такой талант не должен пропадать.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини