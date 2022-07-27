Новини

Патріарху Кирилу заборонили в'їзд до Литви

1 60810
кирил,путін
Голові РПЦ патріарху Кирилу за підтримку війни Росії проти України заборонено в'їзд до Литви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, рішення щодо його включення до списку небажаних осіб було ухвалено ще 23 червня.

Сьогодні МЗС Литви, яке запропонувало ухвалити таке рішення, підтвердило інформацію.

"Патріарх Кирил, близький соратник Володимира Путіна, є одним з найактивніших прихильників війни проти України, він неодноразово публічно схвалював агресію, що здійснюється Росією", - зазначили в міністерстві.

Також читайте: Канада запровадила санкції проти патріарха Кирила, Захарової, Скабєєвої та Кеосаяна. Список поповнили 29 громадян РФ

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Респект Литве. А украинские депутаты до сих пор не ввели визы с Беларусью

    может пора менять ?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Литовцям-респект.Повторюю-у РПЦ св'ятості стільки скільки у старої шльондри цноти...
  • Мобильный крематорий
    Кстати, было бы здорово не называть это дерьмо патриархом. Гражданину такому-то, занимающему должность главы т.н. рпц запрещен въезд туда-то. Повторение регалий, которыми кацапы сами себя наградили лишь льстит им и создает чувство признания и важности. Это не правильно. Кацапня должна мозжечком ощущать, что за пределами московии они ничто.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини