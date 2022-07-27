Патріарху Кирилу заборонили в'їзд до Литви

Голові РПЦ патріарху Кирилу за підтримку війни Росії проти України заборонено в'їзд до Литви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, рішення щодо його включення до списку небажаних осіб було ухвалено ще 23 червня.

Сьогодні МЗС Литви, яке запропонувало ухвалити таке рішення, підтвердило інформацію.

"Патріарх Кирил, близький соратник Володимира Путіна, є одним з найактивніших прихильників війни проти України, він неодноразово публічно схвалював агресію, що здійснюється Росією", - зазначили в міністерстві.

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