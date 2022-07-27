Питання експорту зерна з миколаївських портів вирішуватиметься після того, як пройде перший караван з Одещини, - Кім

Рішення про вивіз зерна на експорт з миколаївських портів в рамках так званої "зернової угоди" будуть приймати власники вантажів після того, як пройде перший караван з портів Одещини.

Про це сказав голова обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ 27 липня, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення про вивіз зерна з миколаївських портів в рамках так званої "зернової угоди" будуть приймати власники вантажів після того, як пройде перший караван з портів Одещини. Якщо це буде економічно доцільно, то вони будуть вивозити. З нашого боку буде зроблено усе необхідне, щоб це стало можливим без усіляких перешкод", - сказав Кім.

За його словами, наразі всі чекають, як ця угода буде реалізована на практиці.

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Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.

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Тим не менш 26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою.