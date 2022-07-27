У окупантів нема спеціалістів, техніки та документації для відновлення Антонівського мосту, - облрада

У російських окупантів відсутня технічна документація, фахівці та техніка для швидкого відновлення Антонівського мосту.

Про це перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Міст суттєво пошкоджений, він не придатний до використання навіть для легкового автотранспорту станом на сьогодні… Вони мають проблеми з отриманням технічної документації – вони не можуть отримати доступ до неї та розробити план його відновлення. Також відсутні у них фахівці, які змогли б це швидко відновити і відсутня техніка", - зазначив він.

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Нагадаємо, ввечері 26 липня очевидці повідомляли, що біля Антонівського мосту через Дніпро чути вибухи. Вранці представники окупаційної адміністрації повідомили, що рух мостом перекрито.

В оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що українські сили завдалиударів по Антонівському мосту в захопленому Херсоні.