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Путін та Ердоган у Сочі обговорять військово-технічну співпрацю, - Пєсков

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ердоган,путін
Путін та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у Сочі планують обговорити військово-технічне співробітництво.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Путін та Ердоган на зустрічі у Сочі обговорять військово-технічну співпрацю, а також обміняються думками щодо роботи центру з вивезення зерна з України", - цитує Пєскова видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ердоган та Путін 5 серпня зустрінуться у Сочі.

Читайте: Путін просив Ердогана відкрити в Росії завод Bayraktar, - CNN Turk

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • andrew_sc
    Как только Ердоган начнет "спивпрацю" с Мордором, от Штатов такое прилетит, что стоило бы 10 раз подумать.
  • Наталия Гончар
    А Арахамія з Абрамовичем там будуть почесними гостями.
  • Mr. Javeline
    Эдроган действует по новой методичке ФСБ, много говорить с путиным - мало делать
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