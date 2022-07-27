Путін та Ердоган у Сочі обговорять військово-технічну співпрацю, - Пєсков

Путін та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у Сочі планують обговорити військово-технічне співробітництво.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Путін та Ердоган на зустрічі у Сочі обговорять військово-технічну співпрацю, а також обміняються думками щодо роботи центру з вивезення зерна з України", - цитує Пєскова видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ердоган та Путін 5 серпня зустрінуться у Сочі.

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