Військових РФ, які відмовляються воювати, запроторили до закинутої колонії на окупованій Луганщині, - ЗМІ

Сталі відомі імена 17 російських військовослужбовців, яких силою утримують у закинутій виправній колонії окупованого селища Красний Луч за відмову воювати з Україною.

Про це пише Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.

Найстаршому з них, Максиму Дубровському, 33 роки, а наймолодшому, Ігореві Салахову, 19 років.

За даними The Insider, ці військовослужбовці відмовилися воювати в Україні та планували розірвати контракти з Міноборони РФ. Тепер вони перебувають у фактичному ув'язненні на примусових роботах. Усього ж на території колонії у Красному Лучі можуть утримувати до 130 таких солдатів.

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Батьки утримуваних військовослужбовців приїхали на Луганщину та намагаються домогтися їхнього звільнення. Вони кажуть, що на їхніх дітей чинять психологічний тиск. За даними російського видання "Верстка", проти них застосовується і фізичне насильство. ЗМІ також повідомляє, що у місті Брянка, розташованому неподалік, утримуються ще не менше 230 відмовників. Частину з них вже "переконали" повернутися на фронт.

З початку вторгнення російських військ в Україну російські ЗМІ повідомляють про відмови представників різних силових структур їхати воювати або продовжувати брати участь у війні. Повідомлялося, зокрема, про відмови 300 військовослужбовців з дислокованої в Буйнакську 136-ї мотострілецької бригади, десятків військовослужбовців з Бурятії, росгвардійців з Кабардино-Балкарії та Північної Осетії, нацгвардійців з Хасовії, нацгвардійців з Хакасії, ОМОНівців з Кубані, військовослужбовців та росгвардійців з Краснодара, Владикавказа, Нальчика, Черкеська та Ставрополя. Багато з них, за даними незалежних ЗМІ, зазнають переслідування та тиску з боку влади та начальства.

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Міністерство оборони Росії зазвичай не коментує такі повідомлення.