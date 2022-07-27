Рада достроково припинила повноваження нардепа Костіна, якого пропонують на генпрокурора
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Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата України Андрія Костіна.
Про це повідомив член фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов, інформує Цензор.НЕТ.
Як написав він у телеграм-каналі, це пов'язано з поданням Костіним особистої заяви про складання повноважень.
Раніше повідомлялося, що парламент на пленарному засіданні 27 липня дав згоду президенту України на призначення Андрія Костіна генеральним прокурором.
Костін був народним депутатом України, членом партії та фракції "Слуга народу", головою комітету Верховної Ради з питань правової політики.