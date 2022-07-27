Новини

Кількість українців, які втратили роботу, зросла до 39%. У половини знизилась зарплата, - опитування "Рейтингу"

4 79548
робота
Динаміка показників повернення на робочі місця, яка спостерігалася останні три місяці, сповільнилась

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні серед тих, хто мав роботу до війни наразі працюють 59%: повноцінно - 34%, віддалено або частково - 19%, знайшли нову роботу - 6%. Натомість зросла кількість тих, хто роботу все ж таки втратив (з 35% у червні до 39% у липні). Найбільше останніх серед мешканців сходу, жінок, найбідніших, тих, хто працює в приватному секторі або має власну справу, а також внутрішньо переміщених осіб", - кажуть соціологи.

Водночас половина працюючих зазнали зниження зарплати від 10% і більше відсотків. У 43% зарплата не змінилась, в 9% - зросла.

У динаміці по регіонах спостерігається подальше зростання кількості безробітних серед мешканців сходу (у червні - 53%, у липні - 57%). Також помітно певне зростання кількості тих, хто втратив роботу і серед мешканців центральних та західних областей (у центрі - 37, на заході - 32%).

Також серед тих, хто втратив роботу на час війни, лише третина активно її зараз шукає. Ще 23% думають над цим, і 41% - займають вичікувальну позицію.

Також читайте: В Україні запустять єдину базу вакансій, яка оновлюватиметься в режимі реального часу

Кількість українців, які втратили роботу, зросла до 39%. У половини знизилась зарплата, - опитування Рейтингу 01
Кількість українців, які втратили роботу, зросла до 39%. У половини знизилась зарплата, - опитування Рейтингу 02
Кількість українців, які втратили роботу, зросла до 39%. У половини знизилась зарплата, - опитування Рейтингу 03

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Alex Dev d4763325
    Надо срочно организовывать рабочие места, налаживать производство дальнобойных ракет, Гром, Непрун.. которые будут громить склады, базы, заводы, казармы, аэродромы за паребриком.
  • Right Right 2d264255
    Нам казали буде долар 45 при Зеленскому, буде хаос в країні, буде війна...
  • Антоніна Паладько
    Ця зелена цвіль не створила жодного робочого місця, а отримала уже десятки мільярді доларів. Все йде як у пісок, та на збільшення оплат депутатам, і спеціалістам класу А. А шмигалю керувати Котельнею, що він і робив раніше, а не такою державою.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини