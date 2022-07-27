Кількість українців, які втратили роботу, зросла до 39%. У половини знизилась зарплата, - опитування "Рейтингу"

Динаміка показників повернення на робочі місця, яка спостерігалася останні три місяці, сповільнилась

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні серед тих, хто мав роботу до війни наразі працюють 59%: повноцінно - 34%, віддалено або частково - 19%, знайшли нову роботу - 6%. Натомість зросла кількість тих, хто роботу все ж таки втратив (з 35% у червні до 39% у липні). Найбільше останніх серед мешканців сходу, жінок, найбідніших, тих, хто працює в приватному секторі або має власну справу, а також внутрішньо переміщених осіб", - кажуть соціологи.

Водночас половина працюючих зазнали зниження зарплати від 10% і більше відсотків. У 43% зарплата не змінилась, в 9% - зросла.

У динаміці по регіонах спостерігається подальше зростання кількості безробітних серед мешканців сходу (у червні - 53%, у липні - 57%). Також помітно певне зростання кількості тих, хто втратив роботу і серед мешканців центральних та західних областей (у центрі - 37, на заході - 32%).

Також серед тих, хто втратив роботу на час війни, лише третина активно її зараз шукає. Ще 23% думають над цим, і 41% - займають вичікувальну позицію.

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