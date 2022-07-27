Кількість українців, які втратили роботу, зросла до 39%. У половини знизилась зарплата, - опитування "Рейтингу"
Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні серед тих, хто мав роботу до війни наразі працюють 59%: повноцінно - 34%, віддалено або частково - 19%, знайшли нову роботу - 6%. Натомість зросла кількість тих, хто роботу все ж таки втратив (з 35% у червні до 39% у липні). Найбільше останніх серед мешканців сходу, жінок, найбідніших, тих, хто працює в приватному секторі або має власну справу, а також внутрішньо переміщених осіб", - кажуть соціологи.
Водночас половина працюючих зазнали зниження зарплати від 10% і більше відсотків. У 43% зарплата не змінилась, в 9% - зросла.
У динаміці по регіонах спостерігається подальше зростання кількості безробітних серед мешканців сходу (у червні - 53%, у липні - 57%). Також помітно певне зростання кількості тих, хто втратив роботу і серед мешканців центральних та західних областей (у центрі - 37, на заході - 32%).
Також серед тих, хто втратив роботу на час війни, лише третина активно її зараз шукає. Ще 23% думають над цим, і 41% - займають вичікувальну позицію.