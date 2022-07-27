Рада призначила "слугу народу" Совгирю на посаду судді Конституційного Суду

Верховна Рада призначила "слугу народу" Ольгу Совгирю суддею Конституційного Суду.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Парламент призначив Ольгу Совгирю на посаду судді Конституційного Суду. За - 293 депутата. (І на рейтинговому голосуванні вона набрала 292)", - йдеться в повідомленні.

Результати голосування:



СН- 220;

ЄС- 0;

Батьківщина - 0;

Платформа за життя та мир - 15;

За майбутнє - 14;

Голос - 0;

Довіра - 18;

Відновлення України - 14;

Позафракційні -12.

Зазначимо, Ольга Совгиря була представником Верховної Ради у КС та нардепом "Слуги народу".

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