Рада призначила "слугу народу" Совгирю на посаду судді Конституційного Суду
6 06037
Верховна Рада призначила "слугу народу" Ольгу Совгирю суддею Конституційного Суду.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Парламент призначив Ольгу Совгирю на посаду судді Конституційного Суду. За - 293 депутата. (І на рейтинговому голосуванні вона набрала 292)", - йдеться в повідомленні.
Результати голосування:
СН- 220;
ЄС- 0;
Батьківщина - 0;
Платформа за життя та мир - 15;
За майбутнє - 14;
Голос - 0;
Довіра - 18;
Відновлення України - 14;
Позафракційні -12.
Зазначимо, Ольга Совгиря була представником Верховної Ради у КС та нардепом "Слуги народу".