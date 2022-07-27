Новини

Рада призначила "слугу народу" Совгирю на посаду судді Конституційного Суду

6 06037
совгиря
Верховна Рада призначила "слугу народу" Ольгу Совгирю суддею Конституційного Суду.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Парламент призначив Ольгу Совгирю на посаду судді Конституційного Суду. За - 293 депутата. (І на рейтинговому голосуванні вона набрала 292)", - йдеться в повідомленні.

Результати голосування: 

СН- 220;
ЄС- 0;
Батьківщина - 0;
Платформа за життя та мир - 15;
За майбутнє - 14;
Голос - 0;
Довіра - 18;
Відновлення України - 14;
Позафракційні -12.

Зазначимо, Ольга Совгиря була представником Верховної Ради у КС та нардепом "Слуги народу".

Читайте: Судді відклали обрання нових членів КС, - Совгиря

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Микола Мазуренко
    Судячи з того,що батьківщина, голос, ЕС дали "0", то отстой повний. Тягне на держпереворот.
  • 18c49ed2
    Боневтик готовится окончательно подмять под себя остатки Конституции? Лавры Овоща спать не дают? Закончит также.
  • Ан Мур
    Порушення Закону про КС.
    З посади політика суддю КС призначати забороненою. Нардеп - це політична посада.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини