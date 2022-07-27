Рівень смертності в окупованому Маріуполі зріс до 20%, щотижня помирає кожен п'ятий хворий, - Андрющенко

В окупованому місті щодня містяни помирають від хвороб. Рівень смертності зріс до 20%, хоча до окупації становив не більше 5%.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в найменшій в місті Маріупольській міській лікарні швидкої медичної допомоги протягом минулого тижня померло 36 маріупольців. Середній вік померлих - 60 років. В цьому закладі отримують лікування в середньому 170 людей.

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"Тобто за тиждень в лікарні помирає не менш 20 % від всіх хворих або кожен п’ятий. В порівнянні з довоєнним часом, де рівень смертності в лікарнях не перевищував 5%, а загальна цифра (смертності - ред.) по місту дорівнювала даним лише однієї окупованої лікарні. Можна побачити, що за умови зменшення кількості людей в 4-5 разів, рівень смертності від природних причин зріс в 5 разів і зберігає тенденцію росту", - написав Андрющенко.