Польща закупить у Південної Кореї до тисячі танків, понад 600 гаубиць та 48 винищувачів FA-50. Підписано угоду

Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав у середу угоди щодо постачання південнокорейської зброї для польської армії. Йдеться про легкі винищувачі FA-50, танки К2 і самохідні гаубиці К9.

Про це повідомляє агентство PAP, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, замовлення на танки К2 розділили на два етапи. На першому етапі Польща закупить 180 машин - поставки почнуться цього року, на другому - понад 800 танків стандарту K2PL і запуск виробництва в Польщі у 2026 році. Танки, поставлені на першому етапі, також будуть доведені до стандарту K2PL.

Закупівлю самохідних гаубиць К9 також розбили на етапи. Перший передбачає придбання 48 гаубиць, частина з яких цього року буде доставлена ​​до Польщі, щоб заповнити дефіцит обладнання, переданого Україні. У 2024 році мають початися поставки понад 600 гаубиць, а вже з 2026 року гармати будуть вироблятися в Польщі.

K9 з самого початку буде оснащений польськими системами зв'язку, вони також будуть підключені до інтегрованої системи бойового управління Topaz.

Польща також закупить у Південній Кореї 48 легких винищувачів FA-50, перші 12 з яких повинні бути поставлені до Польщі в середині 2023 року. Літак буде сконфігурований відповідно до вимог ВПС Польщі та оснащений системою розпізнавання НАТО "свій-чужий" (IFF NATO).

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За словами речника Агентства озброєнь підполковника Кшиштофа Платека, вибір цього літака обумовлений "перш за все його доступністю та тим, що він може швидко замінити застарілу пострадянську техніку - Су-22 і МіГ-29", а в остаточній конфігурації з керованими ракетами і новою РЛС доповнить винищувачі F-16.

РАР також повідомляє, що FA-50 - багатоцільовий літак, який може використовуватися для підвищення кваліфікації та як бойова машина, озброєний керованими та некерованими бомбами, ракетами "повітря-повітря" та гарматою. Він був розроблений Korea Aerospace Industries у співпраці з Lockheed Martin - виробником F-16 і F-35.

K2 Black Panther - це основний бойовий танк виробництва Huyndai Rotem, який перебуває на озброєнні корейської армії з 2014 року. Озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою з автоматичним заряджанням і 12,7-мм кулеметом, оснащений системами самооборони, здатними, серед іншого, знищити або "осліпити" випущені в нього снаряди. Екіпаж складається з трьох осіб. Танк оснащений дизельним двигуном, він може долати водні перешкоди заввишки до 4,1 м, важить 55 тонн.

Самохідна гаубиця K9 Thunder виробництва Hanhwa Defense озброєна 155-мм гарматою з дальністю стрільби 40 км. З цієї машини походить шасі польської гаубиці Krab виробництва Huta Stanowa Wola.

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