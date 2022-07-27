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Територіальні поступки неприпустимі для 84% українців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

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україна
Лише десята частина українців вважають, що для досягнення миру можна відмовитись від деяких територій.

Про це свідчить опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

"Для 84% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим. Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій. Порівняно з травнем настрої населення практично не змінилися", - кажуть соціологи.

Навіть серед жителів Сходу, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 77% проти поступок (готові на поступки - лише 16%), а серед жителів Півдні - 82% проти поступок (готові - лише 10%).

Водночас серед російськомовних українців 76% проти територіальних поступок (підтримують - 14%). Серед російськомовних росіян також переважна більшість - 68% - виступають проти будь-яких поступок (підтримують - 19%).

Також соціологи використали метод "задуманого знайомого".

Респондентам ставилося запитання "Зараз буде трохи незвичне запитання. Задумайте, будь ласка, кого-небудь, кого Ви добре знаєте - це можете бути Ви самі, хтось з членів родини, колега по роботі, друг, ворог тощо. Задумали? ПІСЛЯ "ТАК": На Вашу думку, з яким з цих тверджень щодо можливих компромісів для досягнення миру з Росією ця задумана людина була б згодна в більшій мірі?".

"Методом "задуманого знайомого" ми отримуємо практично такі самі результати – 80% проти будь-яких поступок, а 14% підтримують поступки. Хоча цим методом ми маємо трохи більше тих, хто готовий до поступок, але різниця незначна і фактично не змінює загальну картину суспільних настроїв", - зазначили в КМІС.

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Територіальні поступки неприпустимі для 84% українців, - опитування КМІС 01
Територіальні поступки неприпустимі для 84% українців, - опитування КМІС 02
Територіальні поступки неприпустимі для 84% українців, - опитування КМІС 03
Територіальні поступки неприпустимі для 84% українців, - опитування КМІС 04

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • FT FT
    А остальным 16% отобрать украинское гражданство или выдать паспорта *негражданина*
  • Анатолий К 65c6a92d
    А навіщо таке запитували в українців? Що хтось мріє здати території? Не встригне висохнути чорнило на папері, як голова опиниться на землі. І не мрійте про це малороси, поступок не буде. Сьогодні мільйон громадян иримають в руках зброю і мають натхнення боронити свою землю і обов'язок перед полеглими.
  • Andry Moon
    Ерефія прийшла вбивати. Це було дуже добре видно по Бучі.
    Ніякі твої поступки не задовольнять того хто прийшов тебе вбити...
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