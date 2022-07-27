Центр координації експорту зерна з України відкрили у Стамбулі

У Стамбулі відбулася церемонія відкриття Спільного координаційного центру для вивозу зерна з України.

Про це пише Анадолу, передає Цензор.НЕТ.

У церемонії відкриття центру взяв участь міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар. Він наголосив на значущості забезпечення експорту 25 млн тонн українського зерна до країн, які потребують закупівлі сільгосппродукції.

Акар нагадав, що одна третина всіх постачань зерна у світі припадає на частку Росії та України.

За його словами, організація безперебійного постачання зерна дозволить знизити ціни на продовольчі товари у світі та усунути продовольчу кризу.

Акар сказав, що угода щодо зернового коридору укладена на термін 120 днів і за необхідності може бути продовжена.

"Мета СКЦ - забезпечити транспортування та розподіл зерна, що експортується з України. Рух судів відстежуватиметься, а весь процес координуватиметься ООН та іншими сторонами домовленостей. ... Необхідності в розмінуванні морських зон наразі немає. Підготовка до постачання зерна в портах України триває", - пояснив міністр.

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