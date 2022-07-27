Новини

Родичі знищених в Україні росіян, яких розпізнав штучний інтелект, погрожували також "прийти та вбивати" українців. СКРІНШОТИ

45 57883
буча
Під час активних боїв на Київщині та Чернігівщині в Мінцифри почали використовувати сервіси для розпізнавання облич.

Про це в інтерв'ю УП розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"За весь час ми отримали близько 300 фото вбитих окупантів. Знайшли акаунти більшості солдатів у соцмережах та 14 тисяч акаунтів їхніх друзів, близьких, знайомих – у Facebook, Instagram, ВКонтакте та Одноклассниках. Спершу було завдання знаходити родичів росіян, які загинули, щоб сповістити про це і щоб вони могли забрати тіло вбитого", - зазначив Федоров.

Комунікатори писали: "Доброго дня, ви родич такої-то людини? Він загинув на війні в Україні. Якщо хочете забрати тіло, ось контакт військових".

За словами міністра, абсолютна більшість росіян писали "ми також прийдемо і будемо вас вбивати".

"Коли після Бучі з'явилися фотографії, відео всіх жахіть, ми почали знаходити людей, які коїли ці злочини. І писали: "Дивіться, цих людей скоріше всього вбив ваш брат". Нам відповідали: "Якщо він це зробив, значить, так було потрібно".

Статистика по тих відповідях, що ми отримали від росіян під час спілкування: 68% - підтримують війну, 21% - проти війни, проте не готові діяти, бо "це нічого не дає" і "за нас все вирішили", 11% - проти війни, готові діяти та вмовляють рідних не йти на війну в Україні", - розповів міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ідентифікований мародер-рашист, що залишив в Ірпені своє фото на Polaroid, - Мінцифри. ФОТОрепортаж

Родичі знищених в Україні росіян, яких розпізнав штучний інтелект, погрожували також прийти та вбивати українців 01
Родичі знищених в Україні росіян, яких розпізнав штучний інтелект, погрожували також прийти та вбивати українців 02
Родичі знищених в Україні росіян, яких розпізнав штучний інтелект, погрожували також прийти та вбивати українців 03
Родичі знищених в Україні росіян, яких розпізнав штучний інтелект, погрожували також прийти та вбивати українців 04
Родичі знищених в Україні росіян, яких розпізнав штучний інтелект, погрожували також прийти та вбивати українців 05

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Здравствуйте...подалуйста..прошу ... Тошнит от наших слюнтяев. Переписываются со зверьём как с людьми. А те в ответ кроют на чём свет стоит. "Слышь ты,падло кацапское..твой родич подох в Украине. Земля бетоном. Припрешься ты -и тебя прикопают". ВОТ КАК С НИМИ НАДО.
  • Timur Sadikov
    Гарний москаль,дохлий москаль.
  • Andy S 89bd7d80
    Если кому-то совесть мешает убить русского, вспомните о том, что большинство из них не задумываясь перережет горло украинскому ребенку.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини