Українські воїни знищили 2 гаубиці "Мста-Б" та склад боєприпасів окупантів, - ОК "Південь"
Про це повідомляють на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.
Відомо, що ракетно-артилерійські підрозділи України виконали понад 150 вогневих завдань протягом доби. В результаті ЗСУ контролюють вогнем транспортні артерії на окупованих територіях.
Ворог зазнав втрат у техніці та живій силі, ліквідовано 51 військовослужбовця російської армії, знищено дві гаубиці "Мста-Б", чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки. Завдано ударів та знищено склад боєприпасів окупантів у Солдатському.
В Чорному морі ворог тримає напоготові до завдавання ракетних ударів два надводних і один підводний ворожий ракетоносій із 20 ракетами типу "Калібр". Одинадцять кораблів та катерів рашистського флоту продовжують рухатися поблизу узбережжя Криму.