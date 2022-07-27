Україна та Польща планують створити Долину безпілотників

Інновації в сфері виробництва безпілотних літальних апаратів будуть втілювати в Долині безпілотників на території Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

26 липня у Варшаві ідею обговорили зацікавлені представники Польщі України та Сполучених Штатів. Концепцію Долини дронів представив колишній директор ЦРУ з боротьби з тероризмом Бернард Хадсон.

Планується, що такий проект сприятиме втіленню інновацій в галузі виробництва БПЛА на користь Польщі та України. Адже БПЛА грають важливу роль на озброєнні прикордонників та армії, а також для розвідки та під час бойових дій.

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За словами керівниці американської програмістської компанії Chenope та співорганізаторки презентації проекту Елізабет Чарнок, в Долині безпілотників будуть розроблятися технології для БПЛА, програмне забезпечення, технології розпізнавання зображень тощо.

"Досвід з використання дронів плануємо продовжити і в майбутньому. Технології безпілотників у різних сферах життя можна використовувати в секторі охорони здоров’я для транспортування медичних товарів, інспекцій будівельної сфери та в роботі агросектору", - йдеться у повідомленні Міністерстві цифрової трансформації України.