Сенатори США пропонують ввести санкції стосовно продажу російської нафти та газу Китаю, - Bloomberg

США можуть ввести штрафні санкції на транспортування і страхування енергоносіїв з Росії до Китаю.

Про це пише йдеться у матеріалі Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Законопроєкт, запропонований сенаторами-республіканцями Марко Рубіо, Ріком Скоттом і Кевіном Крамером, пропонує штрафувати будь-яку юридичну особу, яка страхує або реєструє танкери, що перевозять нафту чи скраплений природний газ до Китаю з Росії.

За словами Рубіо, купуючи російські енергоносії, Китай підтримує війну РФ в Україні.

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"Будь-яка організація, включаючи китайські державні компанії, яка допомагає їм у цьому, повинна зіткнутися з серйозними наслідками", - сказав він у заяві.

Імпорт Китаєм російської сирої нафти різко зріс цього року, пише Bloomberg. Найбільший у світі споживач енергоносіїв придбав нафту зі знижкою на тлі відмови від купівлі з боку європейських покупців. Перекриття потоку російської нафти до Китаю може змусити Пекін запекліше конкурувати з іншими великими покупцями, такими як Індія, за нафту з Близького Сходу та Африки. Це потенційно може підвищити ціни, зазначає видання.

Пропозиція сенаторів-республіканців має не так багато шансів отримати підтримку у підконтрольному демократам Сенаті. Вона суперечить політиці адміністрації Байдена. Вона має на меті підтримувати поставки нафти, водночас обмежуючи енергетичні доходи Росії.

Міністр фінансів Джанет Єллен висунула ідею обмеження ціни, яке дозволить покупцям продовжувати використовувати російську нафту, якщо вони погодяться платити за ставками, нижчими за ринкові. Адміністрація все ще формулює цю політику, намагаючись переконати європейських союзників у цьому підході.

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Вторгнення Росії в Україну сколихнуло нафтові ринки, що призвело до зростання цін на сиру нафту приблизно на 30% цього року через побоювання, що російська нафта буде виключена зі світової торгівлі.

Речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь прокоментував законодавчу ініціативу Рубіо під час регулярного пресбрифінгу в Пекіні в середу, 27 липня. Він заявив, що сенатор "відомий тим, що звинувачує у всьому Китай і не знає політичної етики".

Чжао додав, що "Китай завжди виступає проти односторонніх незаконних санкцій і довгострокової юрисдикції, які не мають жодної основи в міжнародному праві".