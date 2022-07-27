Уряд Німеччини погодився продати Україні 100 САУ PzH 2000

Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

13 липня віцеканцлер Німеччини Роберт Габек дав свою згоду на продаж САУ, але цю інформацію KMW підтвердив лише зараз. Звернення про купівлю PzH 2000 Україна направила ще у квітні.

Представник KMW заявив, що загальна вартість контракту на 100 самохідних артилерійських установок для України становить 1,7 мільярда євро - це в кілька разів більше, ніж загальна вартість усієї наданої Німеччиною зброї (600 мільйонів євро).

Очікується, що виробництво всіх САУ триватиме кілька років, зазначає німецький виробник. Він вказує, що процес розпочнеться негайно і, хоча буде залежати від постачань необхідних матеріалів, усі його нюанси вже були погоджені з українською стороною.

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