Попри війну, вступна кампанія відбувається у штатному режимі, - Шкарлет
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Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що попри війну вступна кампанія відбувається у штатному режимі.
Про це він заявив в ефірі Національного телемарафону в середу вдень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Попри війну, вступна кампанія відбувається у штатному режимі", - сказав Шкарлет.
При цьому він зазначив, що через ситуацію з безпекою міністерство не сильно розголошує інформацію про проходження національного мультипредметного тесту.