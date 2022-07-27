Штучний інтелект допоміг викрити російського військового, який удав амнезію та переховувався у шпиталі Кривого Рогу, - Федоров

Штучний інтелект з високою точністю розпізнає обличчя. Підтверджує це досвід Мінцифри, яке займалося розпізнаванням російських загарбників.

Про це повідомив голова відомства Михайло Федоров в інтерв'ю УП, передає Цензор.НЕТ.

"Цікавий кейс був, коли мені в Instagram написала людина, волонтер з Кривого Рогу. Пише: "Ось фото, у нас у військовому госпіталі у бійця провал в пам'яті, він у якихось бойових діях брав участь і нічого не пам'ятає. Можете допомогти знайти, хто він?".

Ми перевірили через штучний інтелект, і виявилося, що це військовий із Магнітогорська. Він у нашому госпіталі ховався, прикинувся, що він нічого не пам'ятає, не може говорити. Потім, звісно, його пов'язали", - поділився Федоров.

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