Посол ЄС Маасікас - новому генпрокурору Костіну: Очікуємо на швидке призначення глави САП
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Посол Євросоюзу Матті Маасікас очікує якнайшвидшого призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаємо Андрія Костіна з призначенням на посаду генпрокурора. Делегація і я тісно співпрацювали з ним у реформі правосуддя. Ми продовжимо співпрацювати у розслідуванні воєнних злочинів Росії. І з нетерпінням очікуємо на швидке призначення глави САП", - йдеться в повідомленні.
27 липня Рада підтримала призначення Костіна генпрокурором.