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Посол ЄС Маасікас - новому генпрокурору Костіну: Очікуємо на швидке призначення глави САП

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Посол Євросоюзу Матті Маасікас очікує якнайшвидшого призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо Андрія Костіна з призначенням на посаду генпрокурора. Делегація і я тісно співпрацювали з ним у реформі правосуддя. Ми продовжимо співпрацювати у розслідуванні воєнних злочинів Росії. І з нетерпінням очікуємо на швидке призначення глави САП", - йдеться в повідомленні.

27 липня Рада підтримала призначення Костіна генпрокурором.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    OMG 25%



    https://twitter.com/tatyana17112009 @tatyana17112009

    Яка іронія. Людина, яку комісія виключила з конкурсу на голову САП, тепер буде затверджувати своїм підписом переможця того ж самого конкурсу на посаду, з якого її виключили. Цирк і клоуни
  • Прощай немытая раССея
    Tala

    @Tala094shte

    ·

    https://mobile.twitter.com/Tala094shte/status/1552248608614924289 3 ч

    ОПЗЖ - за нового Генпрокурора 29 голосів
    беня "За Майбах" 14 голосів
    "Довира"- 18 голосів
    "Голос" дав 3 голоси
    слуги дали 220 голосів
    як 29 голосів дають єксРиги - хто ще має сумніви - чий ото прокурор ….
  • ViktorXP
    от якраз для цього Костіна і призначили. ага...
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