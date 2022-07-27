Посол ЄС Маасікас - новому генпрокурору Костіну: Очікуємо на швидке призначення глави САП

Посол Євросоюзу Матті Маасікас очікує якнайшвидшого призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо Андрія Костіна з призначенням на посаду генпрокурора. Делегація і я тісно співпрацювали з ним у реформі правосуддя. Ми продовжимо співпрацювати у розслідуванні воєнних злочинів Росії. І з нетерпінням очікуємо на швидке призначення глави САП", - йдеться в повідомленні.

27 липня Рада підтримала призначення Костіна генпрокурором.

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