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Зеленський отримав спеціальну нагороду Незалежності Нідерландів. ФОТО

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Президент України Володимир Зеленський отримав Dutch Independence Award 2022.

 Як інформує Цензор НЕТ із посиланням на кореспондента Радіо Свобода у Гаазі, церемонія заочного нагородження відбулася у ратуші нідерландського Вассенаару.

Нагороду у вигляді спеціально створеної для цієї нагоди бронзової статуетки вручив президент Сенату Нідерландів Ян Антоні Бройн послу України у Нідерландах Максиму Кононенку.

"Хочу подякувати вам за те, що свій національний день цього року ви шляхетно поділили з Україною. По суті, присвятили його моїй країні, яка сьогодні, у XXI столітті, героїчно бореться саме за свою незалежність, причому з наймогутнішою на світі імперією зла", – зазначив посол у промові до присутніх.

Зеленський отримав спеціальну нагороду Незалежності Нідерландів 01

Також із промовами, присвяченими незалежності, виступили український письменник Андрій Курков і нідерландський історик, автор книги "Помста Путіна" Губерт Смейтс.

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Премія Незалежності Нідерландів призначається людям, які "пропонують свій погляд на те, як держави мають або повинні ставитися одна до одної і які втілюють свої слова в життя. Людям, які підтримують життєздатність концепції незалежності, оновлюючи її зміст", – вказано на сайті фонду Незалежності Нідерландів.

Церемонія відбулася у річницю підписання Plakkaat van Verlatinghe – декларації, якою Нідерланди проголосили себе незалежними від Іспанії 26 липня 1581 року.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Схоже на квартал 95,нє...
  • Claudia Smith
    та це тролінг
    нідерланди недавно обурювалися, що зеля збагатився на 850 млн дол.
  • Alexey Chernyavsky
    Может хватит уже ему награды чиплять, что он сейчас на передке?
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