МЗС України веде діалог із бельгійською стороною щодо візиту Лабіб до Криму, - Ніколенко
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.
"Відвідування тимчасово окупованого Кримського півострова можливе лише за умови слідування з материкової частини України. В’їзд з території Російської Федерації є незаконним. Іноземні громадяни мають дотримуватися законодавства України та офіційної позиції своєї держави. Бельгія не визнає анексію Криму з боку Росії, підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - написав Ніколенко.
За його словами, МЗС України веде діалог із бельгійською стороною з цього питання дипломатичними каналами. Встановлюються всі обставини поїздки.
"Водночас позитивно відзначаємо запевнення міністерки Лабіб щодо подальшої підтримки України в її боротьбі проти збройної агресії Росії. Ми продовжимо координацію позицій України та Бельгії в контексті запровадження нових санкцій ЄС проти Росії, а також надання Україні військової та фінансової допомоги", - додав він.