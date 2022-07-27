МЗС України веде діалог із бельгійською стороною щодо візиту Лабіб до Криму, - Ніколенко

В МЗС України прокоментували візит міністра Бельгії Хаджи Лабіб до анексованого Криму минулого року.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Відвідування тимчасово окупованого Кримського півострова можливе лише за умови слідування з материкової частини України. В’їзд з території Російської Федерації є незаконним. Іноземні громадяни мають дотримуватися законодавства України та офіційної позиції своєї держави. Бельгія не визнає анексію Криму з боку Росії, підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - написав Ніколенко.

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За його словами, МЗС України веде діалог із бельгійською стороною з цього питання дипломатичними каналами. Встановлюються всі обставини поїздки.

"Водночас позитивно відзначаємо запевнення міністерки Лабіб щодо подальшої підтримки України в її боротьбі проти збройної агресії Росії. Ми продовжимо координацію позицій України та Бельгії в контексті запровадження нових санкцій ЄС проти Росії, а також надання Україні військової та фінансової допомоги", - додав він.

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