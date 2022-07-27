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МЗС України веде діалог із бельгійською стороною щодо візиту Лабіб до Криму, - Ніколенко

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крим
В МЗС України прокоментували візит міністра Бельгії Хаджи Лабіб до анексованого Криму минулого року.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Відвідування тимчасово окупованого Кримського півострова можливе лише за умови слідування з материкової частини України. В’їзд з території Російської Федерації є незаконним. Іноземні громадяни мають дотримуватися законодавства України та офіційної позиції своєї держави. Бельгія не визнає анексію Криму з боку Росії, підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - написав Ніколенко.

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За його словами, МЗС України веде діалог із бельгійською стороною з цього питання дипломатичними каналами. Встановлюються всі обставини поїздки.

"Водночас позитивно відзначаємо запевнення міністерки Лабіб щодо подальшої підтримки України в її боротьбі проти збройної агресії Росії. Ми продовжимо координацію позицій України та Бельгії в контексті запровадження нових санкцій ЄС проти Росії, а також надання Україні військової та фінансової допомоги", - додав він.

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Топ коментарі

  • Elena Volhova
    Понабирали на волне толерастии эмигрантов в партии .. дикари одели костюмы троечки, но все равно равно остались дикарями без принципов
  • izzabaru
    Хадіджа Лабіб (у французькій вимові, - Аджа Лябіб).
    Бельгійська тележурналістка алжирсько-берберського походження. Політикоою ніколи не цікавилася. Жодної дипломатичної освіти не має.
    Їй несподівано запропонували посаду міністра закордонних справ, і вона погодилася.
    Свої політичні погляди Хадіджа визначила фразою, - "Я не ліва, і не права, - я вільна".
    Тобто, це приблизно така ситуація, якби МЗС України раптом очолила Мосійчучка, або Юлія Мендель.

  • Віталій А
    Тут нема що обговорювати. Ця дама повинна бути нев'їздною до України. Ніяких офіційних контактів з нею у наших держслужбовців не має бути. А, оскільки, Україна зараз ключова для зовнішньої політики будь-якої країни Євросоюзу, то вона не може бути міністром. Цей фактор важливіший за бажання прем'єра продемонструвати толерантність до мігрантів, призначивши на посаду алжирку.
    Як бачим, в Європі теж повно всяких кротів. Наскільки вони зріліші від нас може продемонструвати її швидке усунення, чого не відбувається з нашими кротами.
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