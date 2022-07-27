Волонтер Юсупова просить допомогти із збором коштів на дрон для аеророзвідки. ФОТО

Волонтер Наталія Юсупова збирає кошти на квадрокоптер для одного з підрозділів аеророзвідки ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Юсупової.

"Люди, дуже важливо та терміново потрібно купити дорогий дрон для аеророзвідки - 9800 евро, це біля 400 тис. грн. Вже зібрано майже 100 тис. грн. Дуже важкий напрямок, постійні ворожі обстріли і наша розвідка не можe корегувати арту бо не дістає туди. Потрібен квадрокоптер , який буде бачити більше та літали далі. Дуже прошу допомогти!!", - написала волонтер.

Юсупова також прозвітувала про витрати зібраних коштів за попередній тиждень:

"Понеділок - два тепловізора - 136200 грн, Вівторок - квадрокоптер Аутел приміум -61500 грн. та турнікети - 21600г рн. Середа - квадрокоптер Аутел 2 про - 59300 грн. Четверг - тепловізор - 54 тис., 50 тис. на покупку автівки для десантників та ліки - 5 тис. П’ятниця - квадрокоптер Мавік 3 - 87900 грн, 2 тис. був задаток. Сьогодні ще купила два тепловізори -118 тис. грн".

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Реквізити для допомоги:

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