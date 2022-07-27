Антонівський міст не знищено, але через завдані руйнування пересуватися ним неможливо, - ОВА
Про це повідомив в.о. голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, інформує Цензор.НЕТ.
"Міст не зруйновано, але через завдані руйнування ним пересуватися неможливо. Цим самим ЗСУ зруйнували логістичні й транспортні шляхи окупантів. Після нашої перемоги ми обов’язково відновимо транспортне сполучення мостом. Що точно не підлягає відновленню – фантазії окупантів та місцевих колаборантів про "руській Херсон", - наголосив він.
Нагадаємо, ввечері 26 липня очевидці повідомляли, що біля Антонівського мосту через Дніпро чути вибухи. Вранці представники окупаційної адміністрації повідомили, що рух мостом перекрито.
В оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що українські сили завдали ударів по Антонівському мосту в захопленому Херсоні.