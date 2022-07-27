Фіналісти конкурсу на посаду керівника САП Клименко та Синюк пройшли перевірку Офісу Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора підтвердив, що фіналісти конкурсу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідають вимогам законів "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції", а також доступу до державної таємниці.

Про це повідомили під час засідання комісії САП, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Також на засіданні комісія підготувала подання генпрокурору Андрію Костіну для призначення на посаду керівника САП Олександра Клименка. Його мають скерувати найближчим часом.

Нагадаємо, конкурс на посаду директора Спеціальної антикорупційної прокуратури тривав понад рік. Детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк - 229 балів.

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Лише 19 липня комісія затвердила результати конкурсу. Новим очільником САП стане Олександр Клименко. В той же день ВР відправила у відставку генпрокурорку Ірину Венедіктову. Відповідно до законодавства, лише генеральний прокурор може призначати главу САП.

21 липня комісія спрямувала лист до Офісу Генпрокурора із проханням надати підтвердження, що Олександр Клименко і Андрій Синюк відповідають вимогам законів "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції", а також доступу до державної таємниці.

27 липня ВР підтримала призначення "слуги народа" Андрія Костіна генпрокурором.

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