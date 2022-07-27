12-річний хлопчик та його батько дістали поранення внаслідок обстрілу на Харківщині, - ОВА
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Внаслідок обстрілу Харківського району поранення дістали батько та син.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської ОВА.
"Внаслідок обстрілів у Харківському районі області отримали травми 12-річний хлопчик і його батько, 47 років. Обох поранених доставили до лікувальних закладів Харкова", - йдеться в повідомленні.
Влада просить громадян не перебувати без необхідності на вулицях, у разі оголошення повітряної тривоги або загрози артобстрілу негайно пройти в укриття.