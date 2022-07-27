Керівника охорони депутата-втікача підозрюють у зберіганні боєприпасів, в нього вилучено осколкові гранати та патрони, - СБУ

У затриманого працівниками СБУ та НАБУ виявили боєприпаси та патрони до вогнепальної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Відомо, що керівник охорони чинного депутата-втікача Верховної Ради був наближеною особою до політика, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Слідчі з'ясували, що роботодавець затриманого курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

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Затриманому готується повідомлення про підозру за частиною 1 статті 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). У нього вилучено декілька ручних осколкових гранат, а також патрони до нарізної вогнепальної зброї.

Крім того, в нього виявлено та вилучено матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність із боку чинного нардепа проти України, його сталі зв’язки з представниками держави-агресора та колаборантами.

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