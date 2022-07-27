Німецькі танки - найгірші у Європі, бо ми вірили в мир, - Бербок

У Німеччини застаріла частина запасів її армії, зокрема танків.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми думали і вірили в те, що ми будемо жити в мирі в Європі. І тому в минулому ми витрачали менше на власну військову оборону, про це можна багато говорити, але це факт і це реальність. І тому нам важче постачати з власних запасів, тому що там техніка 50-річної давності, ми думали, наприклад, більше ніколи не будемо використовувати танки", - зазначила міністр.

"Я маю на увазі наші військові танки, найгірші, які ви можете собі уявити, в Європі. Так було протягом останніх десятиліть, тому що Європа була побудована для життя в мирі. Це старомодно, і наші запаси зброї зараз не такі, які повинні бути, за винятком деяких частин протиповітряної оборони, про що я сказала, тому ми не можемо постачати все з наших власних запасів. Тому ось така ситуація", - додала Бербок.

Читайте: Німеччина через загрозу РФ надовго залишить війська у Словаччині