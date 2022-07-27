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Результатом війни буде деколонізація Росії, - Данілов

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данілов
Результатом війни Росії в Україні буде деколонізація території країни-окупанта.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова під час телемарафону.

"Вона (Росія, - ред.) позбавиться тих колоній, які вона захапала свого часу собі, колонізувала цілі народи, позбавила їх мови, історичної давнини. В результаті цієї нахабної війни, яку вона розв'язала на нашій території, вона буде всього цього позбавлена", - впевнений він.

Данілов також нагадав про конференції, які проводять прибічники розділення Росії на окремі держави, зокрема про ту, що нещодавно пройшла в Празі.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    Для початку всю Україну включно з Кримом звільніть, а то поки 20% України завдяки зелупі окуповано
  • Йцу Кенг 07b0c614
    это уровень официального должностного лица, или форумного баклана?
    а может быть, прежде чем говорить о колонизации Марса, для начала, хотя бы, Херсон вернем?
  • Welt Schmerz
    Із глибини років на нас дивиться Наполеон Бонапарт. У 1812 він теж затівав спецоперацію із деколонізації та європеїзації імперії... *********** царську армію, дійшов до москви (яку кацапи з переляку підпалили), подивився на усе ось оце, покурив із своїми генералами, подумав - і вирішив "та ну його нахій, панове месьє, пішли звідси".
    Мо', краще ту росію просто повернути у стан до її заселення антропоморфами?

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