Партизани у Херсоні підірвали екіпаж окупаційної "поліції", - ГУР
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Бійці руху спротиву підірвали екіпаж автомобіля так званої поліції окупаційної адміністрації у Херсоні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Квитки на концерт Кобзона" отримав екіпаж автомобіля так званої поліції російської окупаційної адміністрації. Його вручення відбулося у Херсоні на перетині вулиці Репіна та проспекту Адмірала Сенявіна за допомогою радіокерованого фугасу, в результаті чого один поліцейський "відбув на концерт", а другий дещо "затримається" у медичному закладі", - повідомили у ГУР.