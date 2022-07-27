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Безпілотник окупантів "Форпост" ліквідовано на Миколаївщині, - ПК "Південь"

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форпост
27 липня на Миколаївщині воїнами зенітного ракетного підрозділу ліквідовано російський безпілотник оперативно-тактичного рівня "Форпост".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу повітряного командування "Південь".

"На Миколаївщині ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а підрозділи повітряного командування "Південь" влучно їх знищувати.

Так, 27 липня, воїнами зенітного ракетного підрозділу ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, імовірно "Форпост", - йдеться у повідомленні.

Безпілотник окупантів Форпост ліквідовано на Миколаївщині, - ПК Південь 01

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Старый пионэр
    Мінус 7 млн$. Як два танки...
  • stavr
    знищуйте кацапську погань
  • віктор федорович 31ee1569
    Далекого 2009 року Росія закупила в Ізраїлю для вивчення два безпілотника Searcher II (загальна сума 12 мільйонів доларів). А вже у жовтні 2010 року дві країни підписали контракт на суму 300 мільйонів доларів. За цим документом БПЛА Searcher II повинні були виготовляти на Казанському вертолітному заводі, використовуючи ізраїльські комплектуючі.

    Цікаво, що всього через два роки (2012 року) Уральський завод цивільної авіації почав випускати нові розвідувальні комплекси (машина управління + локалізовані безпілотники), які назвали "Форпост".
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