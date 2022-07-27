Безпілотник окупантів "Форпост" ліквідовано на Миколаївщині, - ПК "Південь"
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27 липня на Миколаївщині воїнами зенітного ракетного підрозділу ліквідовано російський безпілотник оперативно-тактичного рівня "Форпост".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу повітряного командування "Південь".
"На Миколаївщині ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а підрозділи повітряного командування "Південь" влучно їх знищувати.
Так, 27 липня, воїнами зенітного ракетного підрозділу ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, імовірно "Форпост", - йдеться у повідомленні.