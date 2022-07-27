Новини

ЗСУ завдали вогневого удару по об'єкту в окупованій Горлівці. ВIДЕО

27 82121
ЗСУ завдали вогневого удару по військовому об'єкту в окупованій Горлівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

Також дивіться: По скупченню російської техніки в окупованій Горлівці завдано вогневого удару, - ЗМІ. ВIДЕО

Доброго вечора з окупованої Горлівки.

Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/lcSrPTzibb

— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) July 27, 2022

Доброго вечора з окупованої Горлівки.

Telegram - https://t.co/GLExONwd4u https://t.co/OW4ZInV69O pic.twitter.com/fAhT2XCVrR

— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) July 27, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 липня поблизу Горлівки збито ворожий вертоліт. Тип встановлюється, - Повітряні Сили

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    .
  • irenka ko
    Біндерафци дамбят бамбас!
  • буков
    А звідки там газогін, 8 років "бамбили Данбас"
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини