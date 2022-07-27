ЗСУ завдали вогневого удару по об'єкту в окупованій Горлівці. ВIДЕО
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ЗСУ завдали вогневого удару по військовому об'єкту в окупованій Горлівці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.
Доброго вечора з окупованої Горлівки.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) July 27, 2022
Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/lcSrPTzibb
Доброго вечора з окупованої Горлівки.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) July 27, 2022
Telegram - https://t.co/GLExONwd4u https://t.co/OW4ZInV69O pic.twitter.com/fAhT2XCVrR