Залужний і начальник штабу оборони ЗС Канади Ейр обговорили поставки озброєння і техніки в Україну

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома у фейсбуці.

"Подякував йому і в його особі премʼєр-міністрові Канади та всьому канадському народу за військову допомогу нашій державі в умовах повномасштабної російської агресії. Ми предметно обговорили хід та обсяги чергових поставок озброєння і техніки", - написав Залужний.

Він також зазначив, що генерал Ейр особисто докладає багато зусиль для підтримки України.

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