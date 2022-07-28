Росіяни завдали ракетного удару по одній із громад Вишгородського району, - Кулеба

Під Києвом пролунало щонайменше два вибухи, росіяни завдали ракетного удару по Вишгородському району.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару по одній із громад Вишгородського району. Обстріляний об’єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється. На місці вже працюють всі екстрені служби.



Вкотре закликаю, не нехтуйте сигналами тривоги – спускайтеся в укриття. Війна триває, ворог продовжує підступно наносити ракетні удари", - йдеться в повідомленні.

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