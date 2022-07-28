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Росіяни завдали ракетного удару по одній із громад Вишгородського району, - Кулеба

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ракета
Під Києвом пролунало щонайменше два вибухи, росіяни завдали ракетного удару по Вишгородському району.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару по одній із громад Вишгородського району. Обстріляний об’єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється. На місці вже працюють всі екстрені служби.

Вкотре закликаю, не нехтуйте сигналами тривоги – спускайтеся в укриття. Війна триває, ворог продовжує підступно наносити ракетні удари", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • xander 9cf28439
    З білорашки сьогодні активно пуляли тварюки. Здохніть кацапи зі своїми картопляними холуями
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Данілов, від кордону до Зябровки 35-40 км.
    Достає все, навіть старе совкове!
    Що ти там вчора молов про політичну волю керівництва?
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Ось і бульбаші-"братушки" нагадали про себе!
    Не хвилюйтесь, "поневолєні", ми і про вас пам'ятаємо!
    Прийде час...
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