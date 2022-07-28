На південному напрямку ЗСУ знищили склад боєприпасів, мінометний комплекс і танк, - ОК "Південь"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
"Нашою авіацією завдано 5 ударів по ворогу. Парами штурмовиків та бомбардувальником уражено 3 ворожі опорні пункти, гелікоптерними парами - ще 2 навколо сіл Бериславського та Херсонського районів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, ракетно-артилерійськими підрозділами за бойовий день виконано 271 вогневе завдання.
При спробі проведення розвідки із подальшою атакою, на Миколаївщині, вогнем зенітно-ракетного підрозділу знищено БПЛА типу "Форпост".
"Загальні ж підтверджені втрати ворога становлять: 66 рашистів, 3 танки Т-72, 3 гусеничні мінні загороджувачі, 2 гаубиці "Мста-С", самохідна гаубиця "Гвоздика", мінометний комплекс "Сані", 3 одиниці автотехніки. В Чорнобаївці та Білогірці знищено звичайний і польовий склад боєприпасів", - повідомили в ОК "Південь".