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По Україні з території Білорусі було випущено понад 20 ракет, - ОК "Північ"

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ракета
З території Білорусі по Україні було випущено понад 20 ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ОК "Північ".

"З 5:20 до 6:30 год. 28 липня 2022 року за інформацію з білоруських джерел надходила інформації про запуск понад 20 ракет з території Білорусі.

Наразі відомо про прильоти 9 ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала наша система протиповітряної оборони.

Про жертви поки не повідомляється", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: З території Білорусі випущено ракети, є влучання біля селища Гончарівське на Чернігівщині, - голова ОВА Чаус

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    Как говорил Аль Капоне: "Можно ли простить врага? Бог простит! моя задача организовать их встречу!
  • Старый зольдат
    Основная масса населения территории с названием "**********" просто твари. А тварей нужно уничтожать. Придёт время и они ответят перед украинцами, а затем и перед Богом. Но Бог тварей не прощает. А белорусы воюют в полку им. Калиновского за Беларусь и Украину..
  • Бенина Мама
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